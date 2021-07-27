Почти половина украинцев поддерживает Томос об автокефалии ПЦУ – опрос

Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины позитивно оценивают 45% украинцев, опрошенных социологической группой Рейтинг в период 23-25 июля.

По данным опроса, еще 19% воспринимают негативно и 31% респондентов заявили, что им безразлично.

Среди сторонников предоставления Томоса больше всего жителей запада и центра, людей старшего возраста, а также тех, кто считает себя греко-католикам и прихожанами ПЦУ.

Кроме того, Украину считают правопреемницей Киевской Руси большинство украинцев – 75%, Россию – 8%.

Социологическая группа Рейтинг 23-25 июля 2021 года провела опрос в форме телефонного интервью с использованием компьютера среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В опросе принимали участие 2 500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Патриарх Варфоломей подписал томос 5 января 2019 года, 7 января его доставили в Софийский собор в Киеве для Рождественской литургии.