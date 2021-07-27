Майже половина українців підтримує Томос про автокефалію ПЦУ – опитування

Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України позитивно оцінюють 45% українців, опитаних соціологічною групою Рейтинг у період 23-25 ​​липня.

За даними опитування, ще 19% сприймають негативно і 31% респондентів заявили, що їм байдуже.

Серед прихильників надання Томосу найбільше жителів Заходу та Центру, людей старшого віку, а також тих, хто вважає себе греко-католикам і прихожанами ПЦУ.

Крім того, Україну вважають спадкоємицею Київської Русі більшість українців – 75%, Росію – 8%.

Соціологічна група Рейтинг 23-25 ​​липня 2021 року провела опитування в формі телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера серед населення України у віці від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

В опитуванні брали участь 2 500 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Патріарх Варфоломій підписав томос 5 січня 2019 року, 7 січня його доставили в Софійський собор у Києві для Різдвяної літургії.