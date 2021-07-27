Недоверие и нагрузка на бюджет: Либанова о рисках накопительной пенсии

Накопительная пенсионная система в Украине может быть только общеобязательной, потому что люди не верят пенсионным фондам, считает директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова.

По ее мнению, экономика страны справится с введением второго уровня пенсионной реформы, но есть проблема с бюджетом.

– При введении общеобязательного накопления часть средств из солидарной системы перенаправляется в накопительную. У нас уже дефицит солидарного фонда, а так мы его еще увеличим. То есть возрастет нагрузка на бюджет. Такая ситуация будет тянуться, пока, извините, не умрет последний человек, который получает пенсию только из солидарной системы, – объяснила она.

В то же время, как отметила Либанова, возможны варианты, когда введут выплаты из накопительной системы: например, 70% пойдет из солидарной системы, а 30% — из накопительной.

– В таком случае можно будет перенаправить средства. Однако возникает вопрос – а что делать до этого? – сказала эксперт.

На сегодняшний день в Украине действует первый (солидарный) уровень пенсионной системы, когда граждане, которые работают, обеспечивают пенсионеров.

Второй (накопительный) уровень предполагает, что каждый сам будет откладывать деньги на так называемую вторую пенсию.

Источник: ФАКТИ