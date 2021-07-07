7 июля правительство во время очередного заседания утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Нацкомиссия будет органом лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

– Это необходимый шаг к подготовке инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов, а также механизм, что позволяет работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям, – отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина нуждается в продолжении пенсионной реформы, чтобы украинцы имели достойное обеспечение.

По убеждению главы правительства, введение пенсионной накопительной системы и развитие в Украине фондового рынка улучшит инвестиционный климат страны.

Стратегию внедрения накопительной пенсионной системы правительство разработало совместно с Минсоцполитики.

Законопроект Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении №2683 сейчас находится на доработке в комитете Верховной Рады Украины.