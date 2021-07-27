Недовіра і навантаження на бюджет: Лібанова про ризики накопичувальної пенсії

Накопичувальна пенсійна система в Україні може бути тільки загальнообов’язковою, тому що люди не вірять пенсійним фондам, вважає директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова.

На її думку, економіка країни впорається із введенням другого рівня пенсійної реформи, але є проблема з бюджетом.

– При введенні загальнообов’язкового накопичення частина коштів із солідарної системи перенаправляється в накопичувальну. У нас вже дефіцит солідарного фонду, а так ми його ще збільшимо. Тобто зросте навантаження на бюджет. Така ситуація триватиме, поки, вибачте, не помре остання людина, яка отримує пенсію тільки із солідарної системи, – пояснила вона.

Водночас, як зазначила Лібанова, можливі варіанти, коли введуть виплати з накопичувальної системи: наприклад, 70% піде із солідарної системи, а 30% – з накопичувальної.

– У такому разі можна буде перенаправити кошти. Однак виникає питання – а що робити до цього? – сказала експерт.

На сьогодні в Україні діє перший (солідарний) рівень пенсійної системи, коли громадяни, які працюють, забезпечують пенсіонерів.

Другий (накопичувальний) рівень передбачає, що кожен сам буде відкладати гроші на так звану другу пенсію.

Джерело: ФАКТИ