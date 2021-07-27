Дело Шеремета: Антоненко оставили под домашним арестом

Во вторник, 27 июля, Шевченковский районный суд оставил под домашним арестом Андрея Антоненко, обвиняемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее решение было вынесено 27 июля.

Адвокаты обвиняемого подавали ходатайство с просьбой изменить меру пресечения из-за личных обстоятельств.

Следующее заседание суда, согласно решению, состоится 2 августа.

Ранее подсудимый предупреждал, что состояние его здоровья резко ухудшилось, пока он находился под стражей. У него начали выпадать зубы и портиться зрение из-за психологического давления и плохих условий в следственном изоляторе.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский ранее заявлял, что выводы о качестве следствия по делу об убийстве Шеремета можно будет делать только после объявления приговора суда.

Глава МВД утверждал, что судьба троих подозреваемых зависит от решения судей и присяжных.

Таким образом он ответил на акцию протеста, организаторы которой требовали прекратить преследование подозреваемых.

Источник: Судебная власть Украины