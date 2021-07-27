Справа Шеремета: Антоненка залишили під домашнім арештом

У вівторок, 27 липня, Шевченківський районний суд залишив під домашнім арештом Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Відповідне рішення було винесено 27 липня.

Адвокати обвинуваченого подавали клопотання з проханням змінити запобіжний захід через особисті обставини.

Наступне засідання суду, згідно з рішенням, відбудеться 2 серпня.

Раніше підсудний попереджав, що стан його здоров’я різко погіршився, поки він перебував під вартою. У нього почали випадати зуби та псуватися зір через психологічний тиск та погані умови у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський раніше заявляв, що висновки про якість слідства у справі про вбивство Шеремета можна буде робити тільки після оголошення вироку суду.

Голова МВС стверджував, що доля трьох підозрюваних залежить від рішення суддів та присяжних.

Таким чином він відповів на акцію протесту, організатори якої вимагали припинити переслідування підозрюваних.

Джерело: Судова влада України