Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализме следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в июле 2016 года.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

— Моя позиция по расследованию дела Павла Шеремета искренняя и открытая. Сейчас дело по обвинению трех подозреваемых находится на рассмотрении в суде. Поэтому родные, близкие, украинское общество — все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле, — отметил глава МВД.

По его словам, именно от двух судей и трех присяжных, отобранных сторонами обвинения и защиты, зависит судьба троих подозреваемых в убийстве Шеремета.

Таким был ответ Монастырского на акцию под стенами МВД — Ищите настоящих убийц! Его организаторы и участники требовали прекратить преследование Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которые, по их мнению, невиновны.