ЮНЕСКО одобрил границы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры

28 июля Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО поддержал и подтвердил правильность решения Министерство культуры и информационной политики

относительно определения границ и режимов буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он объяснил, что теперь будет жесткий контроль за соблюдением границ буферных зон.

— Еще раз напоминаю чиновникам КГГА и застройщикам о недопустимости сноса исторической застройки, изменения исторической градостроительной структуры, превышения новостройками и надстройками предельно допустимой высоты и т. п., — подчеркнул министр.

31 января 2020 года Минкульт своим приказом утвердил границы и режимы использования буферной зоны объекта всемирного наследия Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра.

Несколько лет назад встал вопрос об исключении этих двух объектов из списка всемирного наследия именно из-за застройки буферных зон, но в июне 2013 года ЮНЕСКО отказался от этой идеи.