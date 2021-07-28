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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

ЮНЕСКО одобрил границы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры

софія київська

28 июля Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО поддержал и подтвердил правильность решения Министерство культуры и информационной политики

относительно определения границ и режимов буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он объяснил, что теперь будет жесткий контроль за соблюдением границ буферных зон.

— Еще раз напоминаю чиновникам КГГА и застройщикам о недопустимости сноса исторической застройки, изменения исторической градостроительной структуры, превышения новостройками и надстройками предельно допустимой высоты и т. п., — подчеркнул министр.

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31 января 2020 года Минкульт своим приказом утвердил границы и режимы использования буферной зоны объекта всемирного наследия Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра.

Несколько лет назад встал вопрос об исключении этих двух объектов из списка всемирного наследия именно из-за застройки буферных зон, но в июне 2013 года ЮНЕСКО отказался от этой идеи.

Фото: Dreamstime

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