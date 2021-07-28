ЮНЕСКО схвалив межі буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври

28 липня Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО схвалив і підтвердив правильність рішення Міністерство культури та інформаційної політики

щодо визначення меж і режимів буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він пояснив, що тепер буде жорсткий контроль за дотриманням меж буферних зон.

– Вкотре нагадую чиновникам КМДА та забудовникам про недопустимість знесення історичної забудови, зміни історичної містобудівної структури, перевищення новобудовами і надбудовами гранично допустимої висоти тощо, – наголосив міністр.

31 січня 2020 року Мінкульт своїм наказом затвердив межі та режими використання буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра.

Кілька років тому постало питання щодо виключення цих двох об’єктів зі списку всесвітньої спадщини саме через забудову буферних зон, але у червні 2013 року ЮНЕСКО відмовився від цієї ідеї.