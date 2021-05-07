В Виннице хозяйки наварили 20 литров борща, чтобы попасть в наследие ЮНЕСКО

В Виннице хозяйки наварили 20 литров борща по столетнему рецепту и угощали им горожан.

Таким образом женщины решили поддержать всеукраинский флешмоб, чтобы любимое украинское блюдо зачислили в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО.

Винничанки приготовили несколько вариантов блюда – один с ребрами и смальцем, другой – постный с белыми грибами.

За каждую миску брали символическую плату.

На эти средства приобретут вышиванки и подарят их малышам, которые родятся 20 мая в День вышиванки.

Заявление в ЮНЕСКО о регистрации борща

В марте Украина подала заявление в ЮНЕСКО о регистрации украинского борща как культурного наследия.

В нем – почти 500 страниц информации о борще и о том, насколько он важен для нашей культуры.

Ответ от ЮНЕСКО придется ждать полтора-два года, однако, если заявка пройдет, Украина победит.

Подробнее о заявлении в ЮНЕСКО о регистрации борща читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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