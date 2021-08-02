На Донбассе зафиксирован российский беспилотник Орлан-10 – штаб ООС

Российские наемники в Луганской области запустили в небо беспилотник Орлан-10, который пересекал линию разграничения.

Об этом стало известно из вечерней сводки штаба Операции объединенных сил на Донбассе.

— Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, — подчеркнули в штабе.

Кроме того, боевики “ДНР” открывали огонь из тяжелого пехотного вооружения, однако потерь среди бойцов ООС не зафиксировано.

В частности, оккупанты обстреливали окраины Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.