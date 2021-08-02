На Донбасі зафіксовано російський безпілотник Орлан-10 – штаб ООС

Російські найманці в Луганській області запустили в небо безпілотник Орлан-10, який перетинав лінію розмежування.

Про це стало відомо з вечірньої зведення штабу Операції об’єднаних сил на Донбасі.

– Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню, – підкреслили в штабі.

Крім того, бойовики “ДНР” відкривали вогонь з важкого піхотного озброєння, однак втрат серед бійців ООС не зафіксовано.

Зокрема, окупанти обстрілювали околиці Авдіївки з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.