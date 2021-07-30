Самая горячая точка ООС: Зеленский поздравил Авдеевку с седьмой годовщиной освобождения

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность военнослужащим за проявленный патриотизм и мужество в ходе освобождения Авдеевки.

Об этом глава государства заявил во время рабочего визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба ОПУ.

— 7 лет назад город Авдеевка был освобожден от оккупантов силами 2-го батальона тактической группы 93-ей отдельной механизированной гвардейской бригады и добровольцами Правого сектора. Авдеевка была десятым городом Донецкой области после Славянска, Краматорска и других важных населенных пунктов, который освободили наши воины, — заявил Зеленский.

По его словам, в ходе операции ВСУ практически не понесли потерь, однако они все же были.

Зеленский подчеркнул, что Авдеевка долгое время была одной из самых горячих точек на Донбассе и до сих пор остается на передовой борьбы против агрессии Российской Федерации.

Читайте Зеленский прибыл в Донецкую область на заседание СНБО

Глава государства добавил, что в авдеевской промзоне продолжают греметь взрывы, несмотря на договоренности о перемирии.

Он добавил, что этот город выбрал линию свободу и развитие украинского государства, которое никогда не забудет тех, кто оплатил этот выбор своей жизнью, защищая территориальную целостность страны.

— Я рад, что после 7 лет войны в этом городе, наконец, появился соответствующий знак памяти военнослужащих ВСУ и членов добровольческих формирований, которые погибли, защищая город. Так и должно быть в каждом городе и селе нашей независимой Украины, — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что освобождение Авдеевки позволило городу полноценно развиваться. В частности, работает крупнейший в Европе Коксохимический завод, а также проводится реконструкция детских садов, школ и другой инфраструктуры.