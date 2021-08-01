Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

В Украине планируют разработать ЗРК средней дальности — Таран

ввс украины

Министерство обороны работает над перевооружением ВВС Украины и разработкой отечественного зенитно-ракетного комплекса средней дальности.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства Андрей Таран.

По его словам, Вооруженные силы получают новые возможности для защиты воздушного пространства, а также для совместимости со структурами государств-членов НАТО.

Армия насыщается как отечественными, так и иностранными разработками. В частности, с начала года в войска уже поступили самолеты Су-27, МиГ-29, МиГ-29УБ, Су-25, Су-25УБ, Су-24М, Ан-178-100Р, а также вертолеты Ми-8МСБ и Ми-2МСБ.

Все модифицированные самолеты оснащаются навигационным оборудованием, которое соответствует стандартам НАТО и IKAO. Также идет закупка радиолокационных станций 35Д6М, П-18М и П-18 Малахит.

Читайте
F-16, Gripen, Rafale или Eurofighter Typhoon. Чем перевооружат украинские ВВС

Кроме того, рассматривается возможность разработки нового зенитного ракетного комплекса средней дальности и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ан-178.

Помимо прочего совершенствуется аэродромная сеть, чтобы там можно было принимать самолеты всех типов.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка