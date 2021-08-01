В Україні планують розробити ЗРК середньої дальності – Таран

Міністерство оборони працює над переозброєнням ВПС України та розробкою вітчизняного зенітно-ракетного комплексу середньої дальності.

Про це повідомив очільник оборонного відомства Андрій Таран.

За його словами, Збройні сили отримують нові можливості для захисту повітряного простору, а також для сумісності зі структурами держав-членів НАТО.

Армія насичується як вітчизняними, так і іноземними розробками. Зокрема, з початку року в війська вже надійшли літаки Су-27, МіГ-29, МіГ-29УБ, Су-25, Су-25УБ, Су-24М, Ан-178-100Р, а також вертольоти Мі-8МСБ і Мі 2МСБ.

Всі модифіковані літаки оснащуються навігаційним обладнанням, яке відповідає стандартам НАТО і IKAO. Також йде закупівля радіолокаційних станцій 35Д6М, П-18М і П-18 Малахіт.

Крім того, розглядається можливість розробки нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності і літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління на базі Ан-178.

Крім іншого вдосконалюється аеродромна мережа, щоб там можна було приймати літаки всіх типів.