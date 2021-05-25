От Советского Союза Украина унаследовала мощную армаду вполне современных на тот период самолетов. Но постепенно воздушные силы сокращались, а самолеты теряли боеспособность. Даже сейчас обновленных бортов единицы.

На этот год на перевооружение выделят около 22,7 млрд грн — это очень незначительная сумма.

На фоне истребителей пятого поколения и даже модернизированных ветеранов по типу американского F-16 наши Миг-29 и Су-27 проигрывают. Одному из самых мощных украинских истребителей уже 30 лет – и это еще самый новый.

Сейчас Украина использует четыре типа боевых самолетов: штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М и два истребителя – тяжелый Су-27 и легкий Миг-29. Постепенно командование воздушных сил планирует заменить их на современные и многофункциональные.

Часть их функций передадут ударным беспилотникам Байрактарам, производство которых планируют развернуть в Украине.

На замену нынешнему парку пилотируемых машин должен прийти один многоцелевой самолет. Он будет выполнять все задания: и истребителя, и бомбардировщика, и штурмовика.

Однако командующий Воздушных сил Сергей Дроздов считает призывы создать свой собственный самолет беспочвенными фантазиями.

— Это около 10-15 лет. И невозможно заранее спрогнозировать, насколько этот самолет будет конкурентоспособен, если сравнивать с теми, которые уже есть, — говорит Дроздов.

На замену советским СУ придут американский F-16 и более тяжелый и дорогой F-15. Также шведский Gripen, французский Rafale и Eurofighter Typhoon, являющийся совместной разработкой Британии, Германии, Италии и Испании.

Самый дешевый и самый простой из них – Gripen. Но в боях проверены только американцы F-15 и F-16 – вооруженные ими израильтяне всегда побеждали арабов, которые полагались на советскую технику.

Еще один возможный вариант – Rafale. У него космический ценник, но есть вероятность, что президент Макрон во время запланированного визита в Киев предложит нам французские истребители в кредит. Для Украины будет чрезвычайно важно получить этот самолет по привлекательной финансовой модели.

Компенсировать нехватку самолетов Украина может за счет собственных ракетных технологий.

— Сосредоточиться, скажем, на создании большого количества ракет, которые смогли бы поразить российскую критическую инфраструктуру на больших расстояниях, — говорит Валентин Бадрак, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения.

Украина имеет на вооружении высокоточную Ольху и противокорабельный Нептун. А недавно КБ Южное представило проект сверхзвуковой авиационной ракеты Молния с дальностью более 100 км. Ее можно будет запускать по кораблям и наземным целям практически с любого военного самолета.

Не меньше самолетов нам нужна современная система противовоздушной и противоракетной обороны. Конструкторы предлагают зенитно-ракетную систему Кильчень. Главное в ней – сверхсовременная система управления. Кильчень обещает стать лучше американского Patriot и российского С-400.

Одна батарея Patriot стоит не менее $1,5 млрд. Например, Польша потратила на это $4,7 млрд. Цена для нас равна чуть ли не всему оборонному бюджету Украины. А США может предоставить нам Patriot только в условиях угрозы прямого вторжения РФ.

То же можно сказать и о закупке израильской противоракетной системы Железный купол. Ее эффективность составляет до 90% – это доказало нынешнее обострение с Палестиной. ХАМАС выпустил по территории Израиля тысячи ракет, но лишь десятки из них пробили купол.

Цена на Железный купол тоже слишком высокая, да и Израиль не захочет ссориться с Москвой. Поэтому отечественная установка Кильчень будет по меньшей мере втрое дешевле импортных, но даже на нее государство денег пока не дает.

Какие самолеты и когда заменят наши устаревшие советские Миги и Су – пока доподлинно неизвестно. А определяться надо как можно быстрее, потому что через несколько лет они станут в очередь на списание.

Агрессивные действия РФ против Украины

Угроза дальнейших агрессивных действий России против Украины сохраняется. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с сопредседателем немецкой партии Союз 90/Зеленые Робертом Габеком.

Во время визита Габека в Киев собеседники обсудили безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.