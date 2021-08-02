Менее чем через месяц в украинские школы пойдут сотни тысяч первоклассников. Зачисление ребенка на учебу может сопровождаться трудностями, а временами и отказами в обучении в той или иной школе. О том, что нужно знать при зачислении ребенка в школу, читайте в материале Фактов ICTV.

Набор в школы обычно проходит с мая. В первый класс может пойти ребенок в возрасте шести или семи лет.

Закон об образовании гласит, что каждый ребенок имеет право учиться в школе, расположенной ближе всего к его дому. Но при этом ребенок может учиться в любом другом учебном заведении, если там есть свободные места.

Чтобы школа приняла заявление от родителей, требуется пакет документов. Их подают вместе с заявлением:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;

копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;

оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о;

документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей.

Чтобы узнать, за какой школой закреплен определенный район или улица, надо зайти на сайт местного Департамента образования и науки или позвонить в ведомство.

Подчеркнем, что ребенку не могут отказать в обучении в школе, за которой закреплен район его проживания.

Если детей на зачисление оказалось больше, чем может принять школа, то родителям должны предложить школы, которые расположены максимально близко к месту проживания. Кроме этого, можно обсуждать открытие дополнительного класса.

Государственные школы также не имеют права проводить конкурсы или проверять умения детей, чтобы принять их на учебу. Это разрешается только в частных учебных заведениях.

Присутствие будущего ученика при подаче заявления, во время жеребьевки или зачисления необязательно. Учебное заведение не может требовать присутствия ребенка.

Если родителям отказали в зачислении ребенка в школу, в таком случае надо обратиться в местное управление образования в письменной форме в течение двух дней с момента отказа. Если установят ​​неправомерность такого решения, то ребенка должны зачислить в школу.