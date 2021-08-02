Менш як через місяць в українські школи підуть сотні тисяч першокласників. Зарахування дитини на навчання може супроводжуватися труднощами, а часом і відмовами у навчанні в тій чи іншій школі. Про те, що потрібно знати під час зарахування дитини до школи, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Набір у школи зазвичай проходить з травня. У перший клас може піти дитина у віці шести або семи років.

Згідно з законом про освіту, кожна дитина має право вчитися у школі, розташованій найближче до її дому. Але водночас дитина може вчитися в будь-якому іншому навчальному закладі, якщо там є вільні місця.

Щоб школа прийняла заяву від батьків, потрібен пакет документів. Їх подають разом із заявою:

паспорт або інший документ, що засвідчує особу заявника;

копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує особу;

оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о;

документ, що підтверджує місце проживання дитини або батьків.

Щоб дізнатися, за якою школою закріплений певний район або вулиця, треба зайти на сайт місцевого Департаменту освіти та науки або зателефонувати у відомство.

Підкреслимо, що дитині не можуть відмовити в навчанні у школі, за якою закріплений район її проживання.

Якщо дітей на зарахування виявилося більше, ніж може прийняти школа, то батькам повинні запропонувати школи, які розташовані максимально близько до місця проживання. Крім цього, можна обговорювати відкриття додаткового класу.

Державні школи також не мають права проводити конкурси або перевіряти вміння дітей, щоб прийняти їх на навчання. Це дозволяється тільки в приватних навчальних закладах.

Присутність майбутнього учня при подачі заяви, під час жеребкування або зарахування необов’язкова. Навчальний заклад не може вимагати присутності дитини.

Якщо батькам відмовили у зарахуванні дитини до школи, в такому випадку треба звернутися до місцевого управління освіти в письмовій формі протягом двох днів з моменту відмови. Якщо встановлять неправомірність такого рішення, то дитину повинні зарахувати до школи.