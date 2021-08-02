Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Куда пойти на День Независимости — все интересные праздничные локации Киева

Куда пойти на День Независимости — все интересные праздничные локации Киева

Главная концепция празднования 30-ой годовщины Дня Независимости Украины — Ти у мене єдина, во время которой произойдет много концертных мероприятий.

Об этом на форуме Ukraine 30 заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. По словам политика, торжественные мероприятия пройдут на территории всей страны. Они запланированы не только 22-24 августа, а и на другие дни до конца года.

Куда пойти в Киеве на День Независимости — главные локации

— Слоган Ти у мене єдина — это не просто обращение к стране, а и к цветку (нынешнего символа Дня Независимости, — Ред.) и нации. Цветок олицетворяет в себе не только историю, орнамент, который использовался в петриковской росписи, но и стремление к единению того, каким мы видим будущее Украины и наши ожидания относительно нее, — отметил политик.

Дополняется…

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка