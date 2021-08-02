Куда пойти в Киеве на День Независимости — главные локации

Главная концепция празднования 30-ой годовщины Дня Независимости Украины — Ти у мене єдина, во время которой произойдет много концертных мероприятий.

Об этом на форуме Ukraine 30 заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. По словам политика, торжественные мероприятия пройдут на территории всей страны. Они запланированы не только 22-24 августа, а и на другие дни до конца года.

— Слоган Ти у мене єдина — это не просто обращение к стране, а и к цветку (нынешнего символа Дня Независимости, — Ред.) и нации. Цветок олицетворяет в себе не только историю, орнамент, который использовался в петриковской росписи, но и стремление к единению того, каким мы видим будущее Украины и наши ожидания относительно нее, — отметил политик.

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