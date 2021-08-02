Куди піти у Києві на День Незалежності – головні локації

Головна концепція відзначення 30-ої річниці Дня Незалежності України – Ти у мене єдина, під час якої відбудеться багато концертних заходів.

Про це на форумі Ukraine 30 заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За словами політика, урочисті заходи відбудуться на території всієї країни. Вони заплановані не лише на 22-24 серпня, але і в інші дні до кінця року.

— Слоган Ти у мене єдина – це не просто звернення до країни, а і до квітки (цьогорічного символа Дня Незалежності, – Ред.) та нації. Квітка уособлює в собі не лише історію, орнамент, який використовувався у петриківських розписах, а й прагнення до єднання того, яким ми бачимо майбутнє України та наші сподівання щодо неї, – зазначив політик.

Заходи до Дня Незалежності у Києві

20-21 серпня на площі біля Національного музею історії України у Києві – фестиваль народних художніх промислів Український бренд: Etnika.

Його мета – демонстрація витворів народних художніх промислів, майстер-класи з майстрами та амбасадорами (співаками, спортсменами та артистами), тематичні інсталяції та фотозони.

22 серпня на Михайлівській площі – фестиваль Ковчег Україна: десять століть української музики в одному концерті. На ньому прозвучать найкращі шедеври української спадщини – давні духові наспіви, знаменний розспів Києво-Печерської Лаври, шедеври українського бароко та інше. Співачка і головний диригент концерту – зірка світової класичної сцени Оксана Линів.

У вигляді колаборації на цей концерт долучаться українські зірки – Аліна Паш, Юлія Саніна (солістка гурту The Hardkiss), Джамала, Святослав Вакарчук та інші.

22-24 серпня у Національному музеї архітектури та побуті в Пирогові – фестиваль Мандруй Україною, на якому представлять виставку туристичних маршрутів нашої країни. На заході заплановано: безкоштовні майстер-класи НХП, фотозони, дитячі зони з іграми та аніматорами, дегустації та смачна їжа.

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