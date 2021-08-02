Цены на автогаз на украинских АЗС побили рекорды: сколько стоит топливо

По состоянию на понедельник, 2 августа, в Украине на автозаправочных станциях (АЗС) выросли цены на топливо. Средняя стоимость сжиженного газа в сетях украинских АЗС в течение июля выросла на 9,1% (1,39 грн/л).

Сейчас автогаз на заправках Украины стоит в среднем 16,75 — 17,68 грн. Это является историческим рекордом. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании UPECO.

Мощные сети ОККО и SOCAR подняли цены на 1,5 грн/л. Сейчас топливо здесь стоит 17,48-17,49 грн. В то же время на WOG — на 1,7 грн/л (17,68 грн).

АЗС Glusco за второй месяц лета повысили цену на 1,8 грн/л. Теперь здесь автогаз можно купить за 16,75 грн.

Также UPG увеличили цену на 1,49 грн/л — до 16,79 грн.

Кроме того, за месяц изменились цены на БРСМ-Нафте. Здесь увеличили цену на 1,4 грн/л — до 16,88 грн.

Avantage7 повысили цену автогаза на 1,37 грн/л. Теперь здесь топливо стоит 16,12 грн.

Причины подорожания автогаза:

рост оптовых цен из-за резкого снижения импортных поставок в начале июля;

рост стоимости пропан-бутана в ЕС и на внутреннем рынке РФ — крупнейшего экспортера сжиженного газа в Украину.

Кроме того, из-за введенных санкций США и ЕС касательно Белнефтехима и нефтепродуктовой сферы Беларуси, снизились объемы поставок из белорусских заводов и транзитные поставки автопартиями через Беларусь.

Источник: UPECO