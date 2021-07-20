Дешевого газа в ближайшее время не предвидится – эксперт

Повышение практически в два раза стоимости газа обусловлено восстановлением европейской экономики после пандемии коронавируса и резким скачком спроса на голубое топливо. А цена газа для украинских предприятий полностью зависит от европейских биржевых котировок.

Резкому скачку цен способствовали несколько основных причин. Во-первых, вследствие жары увеличилось потребление электроэнергии. Европейские ТЭС, многие из которых уже переведены с угля на чистый газ, нуждаются в повышенных объемах топлива.

Во-вторых, из-за высоких цен на газ в Китае с европейского рынка начали массово уходить поставщики сжиженного газа.

В-третьих, Газпром не законтрактовал дополнительных объемов для увеличения транспортировки газа в Европу через украинскую ГТС, а оба северных потока пока не функционируют.

На сегодняшний день стоимость в 15 250 грн за 1 тыс. куб. м углеводородов — непредельная. И к зиме она может составить 16,5-18 тыс. грн.

Вполне понятно, что собственной добычи Украине для покрытия потребностей населения и промышленности не хватит. Но даже при такой цене эксперты не видят перспектив для увеличения добычи и разработки сланцевого газа.

— Это может иметь катастрофические последствия для экологии. Кроме этого, у нас в стране сланцевый газ находится на большой глубине. В теории, бурение скважины глубиной 5 тыс. м будет стоить $15 млн. И даже если она будет давать по 10 тыс. куб. м в сутки, то какой должна быть цена газа, чтобы она окупилась? – задается вопросом генеральный директор Yug-Neftegaz Private Limited Игорь Буркинский.

Согласно его подсчетам, даже при нынешней рыночной цене газа только ее бурение будет окупаться 20 лет — при условии, что хватит запасов в самом месторождении.

Гендиректор Yug-Neftegaz Private Limited Игорь Буркинский привел в пример США, где сланцевая нефть находится значительно выше – на глубине 2-3 тыс. м.

— В результате пандемии коронавируса и падения цен на нефть все компании США по добыче сланцевой нефти — банкроты. Крайне низкая рентабельность и огромные суммы капитальных вложений не в состоянии окупать такие проекты без поддержки государства, – подчеркнул Игорь Буркинский.

Он также указал, что в Украине никаких крупных месторождений на 10-20 млрд куб. м точно уже найти нельзя.

— Старые месторождения истощены. И очень сложный вопрос, можно ли в Украине нарастить добычу газа, – сказал эксперт.

Игорь Буркинский считает более правильным поступить, как страны ЕС.

— Европа не занимается тем, что пытается у себя найти баснословные запасы газа или нефти. Они уже все изучили, и поняли, что никаких огромных запасов нет. Поэтому делают упор на доставку газа, создавая несколько источников и путей поставок голубого топлива. А это, в свою очередь, позволяет избавиться от шантажа и необоснованного увеличения цен поставщиками, – подчеркнул он.

В свою очередь руководитель специальных проектов НТЦ Психея Геннадий Рябцев заявил, что для бытовых потребителей до конца 2021 года сохранится годовой тариф. У Нафтогаза, к примеру, это 7,96 грн за 1 куб. м, многие поставщики также дали ценник в районе 8-8,5 грн.

— Когда вводили годовой тариф, о ценовых рекордах по газу еще не было ничего известно, но сейчас это стало спасением для рынка. Иначе ценники для людей уже бы рекордно взлетели. Даже если НАК станет закупать импортный газ по 15 грн, в общей солянке (отечественный газ плюс импортный) ценник все равно не будет слишком высоким. А вот что касается других трейдеров, которые не имеют доступа к внутреннему ресурсу, то для них ситуация куда хуже, — резюмировал Рябцев.

Украинцы застрахованы от скачков цен на газ

Введение фиксированной годовой цены на газ с 1 мая 2021 года убережет граждан Украины от тарифных скачков в отопительный сезон.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 16 июля.

По словам Шмыгаля, цена на газ в Европе возросла до максимальной за последние 13 лет.