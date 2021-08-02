Ціни на автогаз на українських АЗС побили рекорди: скільки коштує пальне

Станом на понеділок, 2 серпня, в Україні на автозаправних станціях зросли ціни на пальне. Середня вартість скрапленого газу в мережах українських АЗС протягом липня зросла на 9,1% (1,39 грн/л).

Наразі автогаз на заправках України коштує в середньому 16,75 – 17,68 грн. Це є історичним рекордом. Про це свідчать дані консалтингової компанії UPECO.

Потужні мережі ОККО та SOCAR підняли ціни на 1,5 грн/л. Наразі пальне тут коштує 17,48-17,49 грн. Водночас на WOG – на 1,7 грн/л (17,68 грн).

АЗС Glusco за другий місяць літа підвищили ціну на 1,8 грн/л. Тепер тут автогаз можна купити за 16,75 грн.

Також UPG збільшили ціну на 1,49 грн/л – до 16,79 грн.

Окрім того, за місяць змінились ціни на БРСМ-Нафті. Тут збільшили ціну на 1,4 грн/л – до 16,88 грн.

Avantage7 підвищили ціну автогазу в середньому на 1,37 грн/л. Тепер тут пальне коштує 16,12 грн.

Причини здорожчання автогазу:

зростання гуртових цін через різке зниження імпортних поставок на початку липня;

зростання вартості пропан-бутану в ЄС і на внутрішньому ринку РФ – найбільшого експортера скрапленого газу в Україну.

Окрім того, через введенні санкції США і ЄС щодо Білнафтохіму і нафтопродуктової сфери Білорусі, знизилися обсяги поставок із білоруських заводів і транзитні поставки автопартіями через Білорусь.

Джерело: UPECO