Глава Нацполиции Игорь Клименко подтвердил, что глава полиции Киева Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности, и решения об его увольнении не принимали.

— Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности, — отметил Клименко журналистам.

Глава Нацполиции указал, что окончательное решение об увольнении заместителя главы ведомства и глава Киевского управления принимает министр внутренних дел.

То есть этот вопрос находится в компетенции МВД, а не Нацполиции.

Однако Корищенко не присутствовал на сегодняшнем совещании руководителей правоохранительных органов, хотя никогда их не пропускал.

Слухи об отставке Крищенко

В четверг, 5 августа, некоторые украинские СМИ начали распространять информацию о том, что Андрей Крищенко подал в отставку.

В полиции информацию сразу опровергли, но некоторые источники информационных агентств уверяют, что такая возможность все равно обсуждалась.

Подробнее об Андрее Крищенко и других кадровых изменениях в МВД читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрей Крищенко