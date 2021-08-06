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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Крищенко продолжает работать: глава Нацполиции опроверг слухи об увольнении

Крищенко

Глава Нацполиции Игорь Клименко подтвердил, что глава полиции Киева Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности, и решения об его увольнении не принимали.

— Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности, — отметил Клименко журналистам.

Глава Нацполиции указал, что окончательное решение об увольнении заместителя главы ведомства и глава Киевского управления принимает министр внутренних дел.

То есть этот вопрос находится в компетенции МВД, а не Нацполиции.

Однако Корищенко не присутствовал на сегодняшнем совещании руководителей правоохранительных органов, хотя никогда их не пропускал.

Слухи об отставке Крищенко

В четверг, 5 августа, некоторые украинские СМИ начали распространять информацию о том, что Андрей Крищенко подал в отставку.

В полиции информацию сразу опровергли, но некоторые источники информационных агентств уверяют, что такая возможность все равно обсуждалась.

Подробнее об Андрее Крищенко и других кадровых изменениях в МВД читайте в материале Фактов ICTV.

ФотоАндрей Крищенко

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