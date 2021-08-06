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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Крищенко продовжує працювати: голова Нацполіції спростував чутки щодо звільнення

Крищенко

Голова Нацполіції Ігор Клименко підтвердив, що очільник поліції Києва Андрій Крищенко продовжує виконувати свої обов’язки, і рішення щодо його звільнення не ухвалювали.

– Рішення про відставку не прийнято, він продовжує виконувати свої обов’язки, – зазначив Клименко журналістам.

Голова Нацполіції наголосив, що остаточне рішення про звільнення заступника голови відомства і очільника Київського управління приймає міністр внутрішніх справ.

Тобто це питання є компетенцією МВД, а не Нацполіції.

Однак Крищенко не був присутній на сьогоднішній нараді керівників правоохоронних органів, хоча раніше ніколи їх не пропускав.

Чутки про відставку Крищенка

У четвер, 5 серпня, деякі українські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Андрій Крищенко подав у відставку.

У поліції інформацію одразу спростували, але деякі джерела інформаційних агентств запевняють, що така можливість все одно обговорювалась.

Детальніше про Андрія Крищенка та інші кадрові зміни в МВС читайте в матеріалі Фактів ICTV.

ФотоАндрій Крищенко

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