Голова Нацполіції Ігор Клименко підтвердив, що очільник поліції Києва Андрій Крищенко продовжує виконувати свої обов’язки, і рішення щодо його звільнення не ухвалювали.

– Рішення про відставку не прийнято, він продовжує виконувати свої обов’язки, – зазначив Клименко журналістам.

Голова Нацполіції наголосив, що остаточне рішення про звільнення заступника голови відомства і очільника Київського управління приймає міністр внутрішніх справ.

Тобто це питання є компетенцією МВД, а не Нацполіції.

Однак Крищенко не був присутній на сьогоднішній нараді керівників правоохоронних органів, хоча раніше ніколи їх не пропускав.

Чутки про відставку Крищенка

У четвер, 5 серпня, деякі українські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Андрій Крищенко подав у відставку.

У поліції інформацію одразу спростували, але деякі джерела інформаційних агентств запевняють, що така можливість все одно обговорювалась.

Детальніше про Андрія Крищенка та інші кадрові зміни в МВС читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Андрій Крищенко