Голова Нацполіції Ігор Клименко підтвердив, що очільник поліції Києва Андрій Крищенко продовжує виконувати свої обов’язки, і рішення щодо його звільнення не ухвалювали.
– Рішення про відставку не прийнято, він продовжує виконувати свої обов’язки, – зазначив Клименко журналістам.
Голова Нацполіції наголосив, що остаточне рішення про звільнення заступника голови відомства і очільника Київського управління приймає міністр внутрішніх справ.
Тобто це питання є компетенцією МВД, а не Нацполіції.
Однак Крищенко не був присутній на сьогоднішній нараді керівників правоохоронних органів, хоча раніше ніколи їх не пропускав.
Чутки про відставку Крищенка
У четвер, 5 серпня, деякі українські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Андрій Крищенко подав у відставку.
У поліції інформацію одразу спростували, але деякі джерела інформаційних агентств запевняють, що така можливість все одно обговорювалась.
Детальніше про Андрія Крищенка та інші кадрові зміни в МВС читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Андрій Крищенко