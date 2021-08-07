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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Мощные ливни, ветер и град: Украину накрыла непогода

Мощные ливни, ветер и град: Украину накрыла непогода

На территории Украины снова начала бурлить непогода. Мощные ливни, сильный ветер и град наделали беды на территории ряда городов.

Синоптики отметили, районе Северной Салтовки и Большой Даниловки в Харькове нагрянули чрезмерные дожди и град. Пользователи социальных сетей поделились соответствующими фотографиями на своих страницах.

Трассу Одесса — Николаев также засыпало обильным градом размером как грецкий орех. Водители съезжали на обочину автодороги, чтобы переждать непогоду.

В Одессе ливень в который раз превратил улицы города в реки — автомобили не могли проехать. В одном из супермаркетов потолок не выдержал, поэтому дождь начал капать на головы покупателей.

Дожди заливали в Одесской области — больше всего пострадало село Благодатное Белгород-Днестровского района. Спасатели откачивают воду в домах с помощью специальной техники.

Синоптики объяснили причину непогоды в Украине. По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, мощные грозы и град больших размеров возникли под влиянием приземной конвергенции в теплом секторе циклона над странами Балтии.

Передвижение неустойчивой и влажной воздушной массы из южных областей вызвали развитие кучево-дождевых облаков и градовых ячеек.

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Фото: Depositphotos

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