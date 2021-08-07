На території України знову почала вирувати негода. Потужні зливи, сильний вітер та град наробили лиха на території низки міст.

Синоптики зазначили, що у районі Північної Салтівки та Великої Данилівки у Харкові нагрянули надмірні дощі та град. Користувачі соціальних мереж поділилися відповідними фотографіями на своїх сторінках.

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Трасу Одеса – Миколаїв також засипало рясним градом розміром як волоський горіх. Водії з’їжджали на узбіччя автодороги, щоб перечекати негоду.

В Одесі злива вкотре перетворила вулиці міста на річки – автомобілі не могли проїхати. В одному з супермаркетів стеля не витримала, тож дощ почав капати на голови покупців.

Дощі заливали в Одеській області – найбільше постраждало село Благодатне Білгород-Дністровського району. Рятувальники відкачують воду в будинках за допомогою спеціальної техніки.

Синоптики пояснили причину негоди в Україні. За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, потужні грози та град великих розмірів виникли під впливом приземної конвергенції у теплому секторі циклону над країнами Балтії.

Пересування нестійкої та вологої повітряної маси з південних областей спричинили розвиток купчасто-дощових хмар та градових осередків.