Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Потужні зливи, вітер та град: Україну накрила негода

Потужні зливи, вітер та град: Україну накрила негода

На території України знову почала вирувати негода. Потужні зливи, сильний вітер та град наробили лиха на території низки міст.

Синоптики зазначили, що у районі Північної Салтівки та Великої Данилівки у Харкові нагрянули надмірні дощі та град. Користувачі соціальних мереж поділилися відповідними фотографіями на своїх сторінках.

Трасу Одеса – Миколаїв також засипало рясним градом розміром як волоський горіх. Водії з’їжджали на узбіччя автодороги, щоб перечекати негоду.

В Одесі злива вкотре перетворила вулиці міста на річки – автомобілі не могли проїхати. В одному з супермаркетів стеля не витримала, тож дощ почав капати на голови покупців.

Дощі заливали в Одеській області – найбільше постраждало село Благодатне Білгород-Дністровського району. Рятувальники відкачують воду в будинках за допомогою спеціальної техніки.

Синоптики пояснили причину негоди в Україні. За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, потужні грози та град великих розмірів виникли під впливом приземної конвергенції у теплому секторі циклону над країнами Балтії.

Пересування нестійкої та вологої повітряної маси з південних областей спричинили розвиток купчасто-дощових хмар та градових осередків.

Читайте
Повінь в Одесі: негода повалила дерева, електрика працює з перебоями

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка