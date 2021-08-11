Кабмин снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, с нынешних 1,68 грн до 1,44 грн.

Нововведения вступят в силу с 1 октября, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 августа.

— Правительство принимает постановление при поддержке президента Украины о снижении тарифа на электроэнергию до 1,44 грн за кВт-ч для тех, кто потребляет менее 250 кВт-час, — сказал Шмыгаль, открывая заседание.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что хозяйств, потребляющих меньше 250 кВт-час, в Украине более 80%.

— С 1 октября мы уменьшаем тариф для абсолютного большинства населения, — добавил чиновник.

Однако для тех семей, которые потребляют свыше 250 кВт-ч, тариф останется неизменным и составит 1,68 грн.

Тарифы на электроэнергию

21 июля глава НКРЕКП Валерий Тарасюк заявил, что подорожание электроэнергии для населения неизбежно, и анонсировал рост тарифов.

Такое решение Тарасюк объяснил тем, что сейчас необходимо постепенно выровнять тарифы для населения и промышленности.

Впрочем, повышение цен, которое планировали ввести с 1 июля, так и не произошло.