Кабмін знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, із нинішніх 1,68 грн до 1,44 грн.

Нововведення набудуть чинності з 1 жовтня, повідомив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 серпня.

– Уряд приймає постанову за підтримки президента України про зниження тарифу на електроенергію до 1,44 грн за кВт-год для тих, хто споживає менше 250 кВт-год, – сказав Шмигаль на початку засідання.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що господарств, які споживають меньше 250 кВт-год, в Україні понад 80%.

– З 1 жовтня ми зменшуємо тариф для абсолютної більшості населення, – додав урядовець.

Однак для тих родин, які споживають понад 250 кВт-год, тариф залишиться незмінним і становитиме 1,68 грн.

Тарифи на електроенергію

21 липня голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що подорожчання електроенергії для населення неминуче, і анонсував зростання тарифів.

Таке рішення Тарасюк пояснив тим, що наразі необхідно поступово вирівняти тарифи для населення та промисловості.

Втім, підвищення цін, яке планували запровадити із 1 липня, так і не відбулося.