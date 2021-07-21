Подорожчання електроенергії для населення неминуче – глава НКРЕКП

Підвищення тарифів на електроенергію для населення можливе вже в найближчому майбутньому, уряд обговорює варіанти, але який вибере і коли саме, поки що невідомо, заявив глава Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк.

– У нас немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості та населення. Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, справді отримує від цього якусь користь, – сказав він.

Тарасюк вважає, що тарифи необхідно привести до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасно надати адресну допомогу тим, хто цього потребує.

– Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося недовго, – підсумував глава НКРЕКП.

Зараз в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт-год. Підвищення цін планувалося з 1 липня, але потім Кабмін відклав його до серпня.

Водночас в Міненерго анонсували зниження ціни на електрику для тих, хто споживає на місяць менше 100 кВт-год.

Джерело: Економічна правда