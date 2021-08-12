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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Вернется жара африканского происхождения: синоптик о погоде в Украине

Вернется жара африканского происхождения: синоптик о погоде в Украине

Погода в Украине 13 августа будет теплой. В течение дня столбики термометра будут показывать температуру от +24 до +29 градусов по Цельсию.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. Она призвала украинцев насладиться комфортной погодой.

По ее словам, такие погодные условия продержатся в течение пятницы и этих выходных. Дожди пройдут только частично в восточных и южных областях Украины.

Диденко отметила, что циклон обусловит короткие грозовые дожди. В других областях страны — сухая и теплая погода.

Однако уже 16 августа на территорию Украины снова нагрянет жара африканского происхождения. По прогнозу Диденко, в этот день температура будет колебаться на уровне от +30 до +35 градусов по Цельсию.

Диденко посоветовала перед грядущей жарой больше времени проводить на свежем воздухе. Она пожелала украинцам хорошего отдыха и призвала получать больше радости от простых вещей.

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Фото: Pexels

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