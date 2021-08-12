Погода в Україні 13 серпня буде теплою. Протягом дня стовпчики термометра показуватимуть температуру від +24 до +29 градусів за Цельсієм.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Вона закликала українців насолодитися комфортною погодою.

За її словами, такі погодні умови протримаються протягом п’ятниці та цих вихідних. Дощі пройдуть лише частково у східних та південних областях України.

Діденко зазначила, що циклон зумовить короткі грозові дощі. В інших областях країни – суха та тепла погода.

Проте вже 16 серпня на територію України знову нагряне спека африканського походження. За прогнозом Діденко, в цей день температура коливатиметься на рівні від +30 до +35 градусів за Цельсієм.

Діденко порадила перед прийдешньою спекою більше часу проводити на свіжому повітрі. Вона побажала українцям гарного відпочинку та закликала отримувати більше радості від простих речей.