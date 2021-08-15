Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Не смогли самостоятельно вернуться: в Приморске лодку с рыбаками унесло в море

Не смогли самостоятельно вернуться: в Приморске лодку с рыбаками унесло в море

В Приморске в районе третьего пляжа начало уносить в Азовское море лодку с рыбаками. Мужчин унесло на расстояние примерно 1,7 тыс. м от берега.

Рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на территорию побережья. Спасатели смогли добраться до мужчин и доставили их на берег.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что спасенные — это 45-летний и 28-летний жители Днепра. Мужчинам не нужна была медицинская помощь.

От Главного управления ГСЧС привлекли двух работников и одну единицу техники. Спасатели призывают украинцев быть осторожными и соблюдать правила безопасности на воде.

В частности, стоит быть внимательным во время пребывания на надувных матрасах или лодках во время ветра или сильного течения. Если же он оподхватило вас — не паниковать и плыть по течению, осторожно и плавно поворачивая к берегу.

Важно — не следует купаться в водоемах во время шторма или сильного ливня, поскольку они могут нанести вред жизни человека и окружающей среде.

Читайте
Объявили тревогу: под Одессой сломанный парусный катамаран с пассажирами унесло в море

Источник: ГСЧС

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка