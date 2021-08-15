У Приморську в районі третього пляжу почало відносити в Азовське море човен з рибалками. Чоловіків віднесло на відстань приблизно 1,7 тис. м від берега.

Рибалки не змогли самостійно повернутися на територію узбережжя. Рятувальники змогли дістатися до чоловіків та доставили їх на берег.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що врятовані – це 45-річний та 28-річний мешканці Дніпра. Чоловікам не потрібна була медична допомога.

Від Головного управління ДСНС залучили двох працівників та одну одиницю техніки. Рятувальники закликають українців бути обережними та дотримувати правил безпеки на воді.

Зокрема варто бути уважним під час перебування на надувних матрацах чи човнах під час вітру або сильної течії. Якщо ж вона підхопила вас – не панікувати та пливти за течією, обережно та плавно повертаючи до берега.

Важливо – не слід купатися у водоймах під час шторму чи сильної зливи, оскільки вони можуть завдати шкоди життю людини та навколишньому середовищу.