Громадяни Афганістану попросили статус біженців в Україні

Частина громадян Афганістану, яких було вивезено на евакуаційному рейсі до України, попросили надати їм статус біженця.

Про це розповів спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

– Громадяни, які мали належні документи, одразу отримали право на в’їзд. Крім того, частина з них мала посвідку на проживання в Україні, – сказав спікер ДСНС.

За його словами, багато громадян Афганістану згодом полетіли у треті країни, наприклад, до Франції та Туреччини.

Тих людей, яким відлітати не було куди, передано під опіку міграційної служби, яка буде в подальшому займатися їхньою долею.

Демченко уточнив, що всі евакуйовані проходили попередню перевірку перед вильотом, до якої підключалися правоохоронні органи.