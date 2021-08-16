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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Громадяни Афганістану попросили статус біженців в Україні

сирійська жінка, біженка, біженці

Частина громадян Афганістану, яких було вивезено на евакуаційному рейсі до України, попросили надати їм статус біженця.

Про це розповів спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

– Громадяни, які мали належні документи, одразу отримали право на в’їзд. Крім того, частина з них мала посвідку на проживання в Україні, – сказав спікер ДСНС.

За його словами, багато громадян Афганістану згодом полетіли у треті країни, наприклад, до Франції та Туреччини.

Тих людей, яким відлітати не було куди, передано під опіку міграційної служби, яка буде в подальшому займатися їхньою долею.

Демченко уточнив, що всі евакуйовані проходили попередню перевірку перед вильотом, до якої підключалися правоохоронні органи.

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Фото: Depositphotos

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