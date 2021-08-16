Мы заранее начали искать возможности: Кулеба об эвакуации украинцев из Афганистана

У Министерства иностранных дел Украины был вариант эвакуации из Афганистана украинцев самолетом, который находился в аэропорту Кабула, уже на момент приближения талибов к афганской столице.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Мы заранее начали искать возможности для эвакуации наших граждан. Это произошло, когда мы увидели, что талибы развернули полномасштабное наступление. И поэтому на момент их приближения к Кабулу, у нас уже был вариант, как вывезти граждан Украины самолетом, который тогда находился непосредственно в Кабуле, — отметил он.

Дмитрий Кулеба добавил, что гуманитарная ситуация на месте была чрезвычайно критическая. Поэтому, кроме граждан Украины, решили взять на борт также граждан иностранных государств.

Кроме того, по словам Кулебы послы Украины в Таджикистане и Пакистане отслеживают ситуацию в Афганистане.

В случае необходимости диппредставительства в Исламабаде и Душанбе окажут украинцам всю необходимую помощь.

Эвакуация украинцев из Афганистана

Утром 16 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из захваченного радикальной группировкой Талибан Афганистана эвакуировали почти 80 человек. Среди них было восемь украинцев.

Граждане попросили о помощи после того, как 15 августа боевики террористической организации Талибан захватили все крупные населенные пункты Афганистана, в том числе и столицу Кабул. После этого многие страны также начали эвакуировать сотрудников своих посольств.

Сейчас в аэропорту Кабула началась паника. На месте были слышны выстрелы. Тысячи людей пытаются покинуть страну. Поскольку аэропорт в Кабуле остался единственным местом в стране, которое до сих пор не контролируют талибы.