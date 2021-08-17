За год количество безработных граждан в Украине уменьшилось на 36%, сообщили в Минэкономики.

По словам министра экономики Алексея Любченко, по состоянию на 16 августа количество официально зарегистрированных безработных составляет 315 тыс. человек, что на 179 тыс. человек меньше, чем 16 августа 2020 года.

— Увеличение уровня занятости и уменьшение количества безработных — результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса, — отметил Любченко.

Кроме этого министр анонсировал дополнительные меры правительства для создания большего количества рабочих мест и трудоустройства безработных.

Целью, по словам Любченко, является восстановление экономики и рост количества официально трудоустроенных несмотря на возможное введение новых карантинных ограничений.

Как карантин повлиял на занятость

В июне 2021 социологическая служба Центра Разумкова провела опрос среди экономически активных украинцев.

Согласно его результатам, пандемия коронавируса никак не повлияла на 53% граждан.

21% украинцев перешли на дистанционную форму работы, а 17% отправились в отпуск.

Сколько украинцев потеряли работу во время пандемии, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минэкономики