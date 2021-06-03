21% пішли на дистанційку, 4% – звільнені: як карантин вплинув на зайнятість

На роботу 53% економічно активних українців пандемія коронавірусу не вплинула жодним чином, вони продовжували працювати, як і раніше.

Водночас 21% громадян почали працювати дистанційно. З них 14% повністю або частково перейшли на дистанційну роботу з повним збереженням заробітної плати, а ще 7% — перейшли на дистанційку з частковим збереженням посадового окладу.

Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з отриманими результатами, ще 17% опитаних пішли у відпустку. Для 6% її оплатили частково, для 2% – повністю і для 9% – взагалі не оплатили. Тим часом 4% українців під час пандемії взагалі втратили роботу.

Крім того, 54% громадян України зазначили, що їхня зарплата під час пандемії не змінилася, 37% — що вона зменшилася, а 3% — що вона зросла. На зменшення зарплати частіше вказують працівники приватного сектору, ніж державного.

Водночас 14% опитаних заявили, що хочуть працювати дистанційно, а от негативно до такої ідеї поставилися 73% респондентів.

Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 21 по 26 травня. Було опитано 2 017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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Робота в Україні

Ситуація з роботою в Україні через коронавірус досить складна. Так, на одне вакантне місце претендують одразу шість безробітних.

Зокрема, станом на квітень 2021 року, кількість зареєстрованих у центрі безробітних становила 429 тис. осіб, натомість кількість актуальних вакансій, станом на 1 квітня, лише 77 тис.

Джерело: Центр Разумкова