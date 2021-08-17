За рік кількість безробітних громадян в України зменшилась на 36%, повідомили у Мінекономіки.

За словами міністра економіки Олексія Любченка, станом на 16 серпня кількість офіційно зареєстрованих безробітних становить 315 тис. осіб, що на 179 тис. осіб менше, ніж 16 серпня 2020 року.

– Збільшення рівня зайнятості та зменшення кількості безробітних – результат запровадження урядових програм з підтримки розвитку економіки та бізнесу, – зазначив Любченко.

Крім цього міністр анонсував додаткові заходи уряду для створення більшої кількості робочих місць та працевлаштування безробітних.

Метою, за словами Любченка, є відновлення економіки та зростання кількості офіційно працевлаштованих попри можливе запровадження нових карантинних обмежень.

Як карантин вплинув на зайнятість

У червні 2021 року соціологічна служба Центру Разумкова провела опитування серед економічно активних українців.

Згідно з результатами, пандемія коронавірусу ніяк не вплинула аж на 53% громадян.

21% українців перейшли на дистанційну форму роботи, а 17% відправились у відпустку.

Скільки українців втратили роботу під час пандемії, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Мінекономіки