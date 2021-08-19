В четверг, 19 августа, православные верующие отмечают один из важнейших христианских праздников — Преображение Господне. Традиционно в этот день будет проводится праздничное богослужение.

Онлайн — трансляцию богослужения к Преображению Господнего можно посмотреть на странице Православной церкви Украины.

Праздник Преображение Господне принадлежит к 12 наибольших церковных праздников. Этот день в народе принято называть Яблочным Спасом.

По народным приметам, в день Преображение Господне наступает осень и природа начинает меняться. Более того, наши предки считали, что после этого гораздо холоднее становятся ночи.

Так как этот день еще называют Яблочным Спасом, то сегодня принято святить в церкви яблоки, а также различные фрукты и овощи.

Православные верующие чествуют Яблочный Спас зрелыми плодами. Поэтому 19 августа все угощают друг друга яблоками. Этот фрукт символизирует изобилие, плодородие и благосостояние в семье.

После Яблочного Спаса принято отмечать третий Спас — Ореховый, который в этом году приходится на 29 августа.

Подробнее о Яблочном Спасе, его традициях, приметах и запретах читайте в материале Фактов ICTV.