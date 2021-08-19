У четвер, 19 серпня, православні віряни відзначають одне з найважливіших християнських свят – Преображення Господнє. Традиційно цього дня проводитиметься святкове богослужіння.

Онлайн – трансляцію богослужіння до Преображення Господнього можна подивитись на сторінці Православної церкви України.

Свято Преображення Господнє належить до 12 найбільших церковний свят. Цей день у народі прийнято називати Яблучним Спасом.

За народними прикметами, у день Преображення Господнє настає осінь і природа починає змінюватись. Ба більше, наші предки вважали, що після цього набагато холоднішими стають ночі.

Так як цей день ще називають Яблучним Спасом, то сьогодні заведено святити в церкві яблука, а також різні фрукти та овочі.

Православні віряни вшановують Яблучний Спас зрілими плодами. Тож 19 серпня всі пригощають один одного яблуками. Цей фрукт символізує достаток, родючість і добробут у родині.

Після Яблучного Спаса заведено відзначати третій Спас – Горіховий, який цього року припадає на 29 серпня.

Детальніше про Яблучний Спас, його традиції, прикмети та заборони читайте у матеріалі Фактів ICTV.