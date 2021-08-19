День Независимости Украины: погода в Одессе на выходные с 21 до 24 августа 2021

На выходные ко Дню Независимости Украины погода в Одессе порадует местных жителей. По данным Укргидрометцентра, в городе будет солнечно и без осадков.

Погода будет теплой, а столбики термометра будут держаться на уровне от +26 до +28 градусов по Цельсию.

21 августа днем на территории Одессы — без осадков. Температура в Суворовском районе — до +28, Киевском — до +27, Малиновском — до +26, Приморском — до +28. Ночью температура опустится до +15 градусов.

22 августа днем погода в Одессе будет солнечной. Температура в Суворовском районе — до +27, Киевском — до +26, Малиновском — до +28, Приморском — до +26. Ночью будет холодно — температура на уровне от +13 до +15.

23 августа в Одессе ожидается солнечная погода и без осадков. Температура в Суворовском районе — до +28, Киевском — до +28, Малиновском — до +27, Приморском — до +27. В эту ночь будет теплее, чем прошлую, однако поднимется ветер.

Во время Дня Независимости Украины в Одессе будет жаркая и сухая погода, так что можно смело отправляться на прогулку. Температура на территории города — до +28 градусов тепла. Ночью жара спадет, однако так же будет тепло.