День Незалежності України: погода в Одесі на вихідні з 21 до 24 серпня 2021

На вихідні до Дня Незалежності України погода в Одесі порадує місцевих жителів. За даними Укргідрометцентру, у місті буде сонячно та без опадів.

Погода буде теплою, а стовпчики термометра триматимуться на рівні від +26 до +28 градусів за Цельсієм.

21 серпня вдень на території Одеси – без опадів. Температура у Суворовському районі – до +28, Київському – до +27, Малиновському – до +26, Приморському – до +28. Вночі температура опуститься до +15 градусів.

22 серпня вдень погода в Одесі буде сонячною. Температура у Суворовському районі – до +27, Київському – до +26, Малиновському – до +28, Приморському – до +26. Вночі буде холодно – температура на рівні від +13 до +15.

23 серпня в Одесі очікується сонячна погода та без опадів. Температура у Суворовському районі – до +28, Київському – до +28, Малиновському – до +27, Приморському – до +27. У цю ніч буде тепліше, ніж у минулу, однак підніметься вітер.

Під час Дня Незалежності України в Одесі буде спекотна та суха погода, так що можна сміливо вирушати на прогулянку. Температура на території міста – до +28 градусів тепла. Вночі спека спаде, однак так само буде тепло.