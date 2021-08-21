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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Дворняги точно в тренде: почему стоит взять питомца из приюта

Дворняги точно в тренде: почему стоит взять питомца из приюта

День бездомных животных ежегодно отмечают в третью субботу августа. В 2021 году он приходится на 21-е число. Инициатором праздника выступило Международное общество прав животных еще в 1992 году. У многих может возникнуть вопрос, а как же отмечать такую дату? Если у вас нет возможности взять к себе на попечение животное, можете отправиться в приют, чтобы просто им помочь. Лишние руки или ресурсы никому не повредят. 

Почему не стоит бояться брать животных из приюта

— Когда к нам обращаются люди и спрашивают, какую помощь можно оказать приюту, я всегда говорю: возьмите или устройте животное в приют. Дело в том, что устройство животных через приюты — это мировой тренд. Когда к нам приезжали представители Бельгии, Швейцарии, Франции, Голландии, Германии, то они в один голос говорили: у вас самые популярные собаки в Европе. Речь идет об обычных дворовых собаках, — рассказывает управляющий Гостомельского приюта для животных Максим Скрипник. 

По его словам, в Европе давно стало модным держать именно обычных собак, как мы говорим, дворняг. 

— И в Украине сейчас очень много людей искренне хотят взять не породистую собаку, а обычную. Поэтому они или просто с улицы берут собаку, или через приют, — добавил Скрипник. 

Он уверен, что люди делятся на два типа: те, кто хотят модную собачонку, и те, кто мечтают обзавестись другом. 

— Те, которые хотят друга, члена семьи, приходят в приют, и дарят абсолютно искреннюю любовь собакам. Хотя и на старуху бывает проруха. Есть те, кто потом возвращает питомца обратно в приют, но это один из ста, — отметил управляющий приютом в Киевской области. 

Животное — это колоссальная ответственность 

Нельзя пойти в приют завоевать доверие пушистого милашки, а затем отказаться и разбить его сердце. 

— Взять питомца из приюта — это то же самое, что жениться или родить ребенка. Ведь это член семьи. Не так давно один человек взял сразу пять собак. Пришел за одной, а ушел с пятью. Один батюшка пришел за двумя собаками, а по дороге еще и третью подобрал, — поделился Максим Скрипник. 

Вы ответственны перед животным, которое привели в дом. Однако стоит понимать, что оно требует внимания, ресурсов. Более того, вам придется сменить свой быт и даже некоторые привычки. 

— Придется несколько изменить свой быт, поделиться своим суверенитетом. Ведь когда вы, скажем, принесете кота к себе домой, то у него тоже есть свои привычки, повадки, поэтому придется под него подстраиваться, — отметил руководитель приюта. 

Список приютов в Киевской области:

  • Гостомельский приют для животных (пгт. Гостомель, улица Свято-Покровская, 213)
  • Приют для бездомных животных Сириус (с. Федоровка, ул. Мира, 2)
  • Общество защиты животных SOS (с. Пирогово, ул. Краснознаменная, 186)
  • КП Приют для животных (пгт Бородянка, ул. Ветеранов, 2).
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