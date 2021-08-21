День бездомных животных ежегодно отмечают в третью субботу августа. В 2021 году он приходится на 21-е число. Инициатором праздника выступило Международное общество прав животных еще в 1992 году. У многих может возникнуть вопрос, а как же отмечать такую дату? Если у вас нет возможности взять к себе на попечение животное, можете отправиться в приют, чтобы просто им помочь. Лишние руки или ресурсы никому не повредят.

Почему не стоит бояться брать животных из приюта

— Когда к нам обращаются люди и спрашивают, какую помощь можно оказать приюту, я всегда говорю: возьмите или устройте животное в приют. Дело в том, что устройство животных через приюты — это мировой тренд. Когда к нам приезжали представители Бельгии, Швейцарии, Франции, Голландии, Германии, то они в один голос говорили: у вас самые популярные собаки в Европе. Речь идет об обычных дворовых собаках, — рассказывает управляющий Гостомельского приюта для животных Максим Скрипник.

По его словам, в Европе давно стало модным держать именно обычных собак, как мы говорим, дворняг.

— И в Украине сейчас очень много людей искренне хотят взять не породистую собаку, а обычную. Поэтому они или просто с улицы берут собаку, или через приют, — добавил Скрипник.

Он уверен, что люди делятся на два типа: те, кто хотят модную собачонку, и те, кто мечтают обзавестись другом.

— Те, которые хотят друга, члена семьи, приходят в приют, и дарят абсолютно искреннюю любовь собакам. Хотя и на старуху бывает проруха. Есть те, кто потом возвращает питомца обратно в приют, но это один из ста, — отметил управляющий приютом в Киевской области.

Животное — это колоссальная ответственность

Нельзя пойти в приют завоевать доверие пушистого милашки, а затем отказаться и разбить его сердце.

— Взять питомца из приюта — это то же самое, что жениться или родить ребенка. Ведь это член семьи. Не так давно один человек взял сразу пять собак. Пришел за одной, а ушел с пятью. Один батюшка пришел за двумя собаками, а по дороге еще и третью подобрал, — поделился Максим Скрипник.

Вы ответственны перед животным, которое привели в дом. Однако стоит понимать, что оно требует внимания, ресурсов. Более того, вам придется сменить свой быт и даже некоторые привычки.

— Придется несколько изменить свой быт, поделиться своим суверенитетом. Ведь когда вы, скажем, принесете кота к себе домой, то у него тоже есть свои привычки, повадки, поэтому придется под него подстраиваться, — отметил руководитель приюта.

Список приютов в Киевской области: