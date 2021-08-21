День безпритульних тварин щорічно відзначають у третю суботу серпня. У 2021 році він припадає на 21-ше число. Ініціатором свята виступило Міжнародне товариство прав тварин іще у 1992 році. У багатьох може виникнути запитання, а як же відзначати таку дату? Якщо у вас немає можливості взяти тваринку, можете вирушити у притулок, щоб просто їм допомогти. Зайві руки або ресурси нікому не зашкодять.

Чому не варто боятися брати тварин із притулку

– Коли до нас звертаються люди і запитують, яку допомогу можна надати притулку, я завжди кажу: візьміть або влаштуйте тварину в притулок. Річ у тому, що прилаштування тварин через притулки – це світовий тренд. Коли до нас приїжджали представники Бельгії, Швейцарії, Франції, Голландії, Німеччини, вони одностайно говорили: у вас найпопулярніші собаки в Європі. Йдеться про звичайних дворових собак, – розповідає керівник Гостомельського притулку для тварин Максим Скрипник.

За його словами, в Європі давно стало модним тримати саме звичайних собак, як ми говоримо, дворняг.

– І в Україні зараз дуже багато людей щиро хочуть взяти не породистого собаку, а звичайного. Тому вони або просто з вулиці беруть собаку, або через притулок, – додав Скрипник.

Він заявив, що люди діляться на два типи: ті, хто хоче модну собачку, і ті, хто мріє обзавестися товаришем.

– Ті, хто хочуть друга, члена сім’ї, приходять до притулку, і дарують абсолютно щиру любов собакам. Хоча жоден чоловік не без гріха. Є такі, хто потім повертає вихованця назад у притулок, але це один зі ста, – зазначив керівник притулку в Київській області.

Тварина – це колосальна відповідальність

Не можна піти у притулок, завоювати довіру пухнастика, а потім відмовитися і розбити його серце.

– Взяти вихованця з притулку – це те саме, що одружитися або народити дитину. Адже це член сім’ї. Не так давно одна людина взяла одразу п’ять собак. Прийшов за однією, а пішов з п’ятьма. Один батюшка прийшов за двома собаками, а дорогою ще й третю підібрав, – поділився Максим Скрипник.

Ви відповідальні перед твариною, яку привели в будинок. Однак варто розуміти, що вона вимагає уваги, ресурсів. Ба більше, вам доведеться змінити свій побут і навіть деякі звички.

– Доведеться дещо змінити свій побут, поділитися своїм суверенітетом. Адже, коли ви, скажімо, принесете кота до себе додому, то у нього теж є свої звички, повадки, тож доведеться під нього підлаштовуватися, – зазначив керівник притулку.

Список притулків у Київській області: