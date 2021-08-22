Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему она не будет присутствовать на саммите Крымской платформы. По ее словам, это мероприятие — очень важно.

Об этом Меркель заявила на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Канцлер отметила, что Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, который должен был приехать на саммит, не сможет принять участие в Крымской платформе из-за ситуации в Афганистане.

— К сожалению, наш министр иностранных дел не сможет приехать. Приедет наш министр экономики и энергетики, — сказала Меркель.

Меркель подчеркнула, что это ее прощальный визит. По ее словам, вероятнее всего в Украину она больше не приедет как канцлер Германии. Этим она и объяснила, почему сама не будет участвовать в саммите Крымской платформы.

Встреча Зеленского и Меркель

Во время встречи Зеленский и Меркель обсудили ряд важных вопросов, касающихся Украины. В частности, Северный поток-2, энергетическую безопасность Украины, ситуацию на Донбассе и Нормандский формат.

По словам Зеленского, стороны инициировали проведение консультаций с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время.