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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Меркель объяснила, почему ее не будет на саммите Крымской платформы

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему она не будет присутствовать на саммите Крымской платформы. По ее словам, это мероприятие — очень важно.

Об этом Меркель заявила на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Канцлер отметила, что Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, который должен был приехать на саммит, не сможет принять участие в Крымской платформе из-за ситуации в Афганистане.

— К сожалению, наш министр иностранных дел не сможет приехать. Приедет наш министр экономики и энергетики, — сказала Меркель.

Меркель подчеркнула, что это ее прощальный визит. По ее словам, вероятнее всего в Украину она больше не приедет как канцлер Германии. Этим она и объяснила, почему сама не будет участвовать в саммите Крымской платформы.

Встреча Зеленского и Меркель

Во время встречи Зеленский и Меркель обсудили ряд важных вопросов, касающихся Украины. В частности, Северный поток-2, энергетическую безопасность Украины, ситуацию на Донбассе и Нормандский формат.

По словам Зеленского, стороны инициировали проведение консультаций с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время.

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Фото: Depositphotos

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