Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство намерено развивать Черноморский флот Украины.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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— Нам это нужно для того, чтобы разблокировать черноморские и азовские регионы. Поэтому было решено на уровне нашей страны, Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад, — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что благодаря этому флоту Россия не смогла бы аннексировать Крымский полуостров и сделать из туристического сердца Украины милитаризованный авианосец.

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