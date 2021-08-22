Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство намерено развивать Черноморский флот Украины.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
— Нам это нужно для того, чтобы разблокировать черноморские и азовские регионы. Поэтому было решено на уровне нашей страны, Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад, — подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что благодаря этому флоту Россия не смогла бы аннексировать Крымский полуостров и сделать из туристического сердца Украины милитаризованный авианосец.
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