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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Консультации с ЕС и Германией: Зеленский и Меркель обсудили Северный поток-2

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили Северный поток-2. По словам главы государства, инициировано консультации с ЕС и Германией.

Об этом заявил глава государства на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Киеве.

— Важным вопросом была энергетическая безопасность — Северный поток-2. Мы инициировали проведение консультаций с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время, — сказал Зеленский.

По мнению главы украинского государства, российский газопровод — это политический проект, который несет угрозу для всей Европы.

Встреча Зеленского и Меркель

22 августа в Киеве состоялась встреча президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Политики говорили о Северном потоке-2, энергетической безопасности Украины, ситуации на Донбассе и Нормандском формате.

Глава государства заявил, что давление на Россию должно оставаться, пока отсутствует прогресс по проведению саммита нормандской четверки.

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Фото: Офис президента

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