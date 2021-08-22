Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили Северный поток-2. По словам главы государства, инициировано консультации с ЕС и Германией.
Об этом заявил глава государства на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Киеве.
— Важным вопросом была энергетическая безопасность — Северный поток-2. Мы инициировали проведение консультаций с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время, — сказал Зеленский.
По мнению главы украинского государства, российский газопровод — это политический проект, который несет угрозу для всей Европы.
Встреча Зеленского и Меркель
22 августа в Киеве состоялась встреча президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Политики говорили о Северном потоке-2, энергетической безопасности Украины, ситуации на Донбассе и Нормандском формате.
Глава государства заявил, что давление на Россию должно оставаться, пока отсутствует прогресс по проведению саммита нормандской четверки.