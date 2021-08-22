Сегодня в Украину прибыл самолет из Кабула с эвакуированными гражданами нашей и иностранных государств, которые захотели покинуть Афганистан.

По состоянию на 22 августа, еще более 100 украинцев находятся на территории Афганистана. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, эвакуация еще продолжится — операцию возобновят в ближайшие дни. Ермак отметил, что людей забрали фактически из зоны боевых действий.

Глава Офиса президента подчеркнул, что наши военнослужащие проявили настоящий героизм, которого не видели даже в боевиках, а Украина не оставит ни одного своего гражданина в беде.

Самолет из Кабула

Утром 22 августа в Киев прибыл самолет из Кабула, который эвакуировал из Афганистана 83 человек. Среди них — 31 украинец, остальные — граждане иностранных государств.

Домой вернулись 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, также одна из эвакуированных женщин находится на восьмом месяце беременности.